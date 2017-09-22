"Алавес" возглавит Де Бьязи

Руководство "Алавеса" выбрало нового главного тренера команды.

Должность вскоре займет итальянский специалист Джанни Де Бьязи.

Де Бьязи руководил "Моденой", "Брешией", "Удинезе", "Леванте" и "Торино".

Последним местом его работы специалиста была сборная Албании, которую он возглавлял с 2011 по 2017 год.

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