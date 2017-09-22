"Алавес" возглавит Де Бьязи

Теги алавесджанни де бьязи

"Алавес" возглавит Де БьязиРуководство "Алавеса" выбрало нового главного тренера команды.

Должность вскоре займет итальянский специалист Джанни Де Бьязи.

Де Бьязи руководил "Моденой", "Брешией", "Удинезе", "Леванте" и "Торино".

Последним местом его работы специалиста была сборная Албании, которую он возглавлял с 2011 по 2017 год. 

Читайте: "Алавес" за первые пять туров Примеры не забил ни одного гола | http://soccernews.ru

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