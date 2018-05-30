"Алавес" выкупил нападающего "Сельты"

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"Алавес" выкупил нападающего "Сельты"

"Алавес" на своём официальном сайте объявил о выкупе трансфера нападающего "Сельты" Йона Гвидетти.

Сумма сделки составила четыре миллиона евро. 26-летний швед заключил с баскским клубом контракт до лета 2022 года.

Напомним, что минувший сезон Гвидетти провёл в "Алавесе" на правах аренды, сыграл 27 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. 

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