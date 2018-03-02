"Алавес" вырвал победу над "Леванте" на 90-й минуте

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"Алавес" вырвал победу над "Леванте" на 90-й минуте

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Алавес" на своем поле переиграл "Леванте". Победу баскам принес гол Виктора Лагуардиа в самой концовке встречи. Благодаря этой победе "Алавес" поднялся на 14 место в Ла Лиге, "Леванте" остался на 17-й позиции.

"Алавес" – "Леванте" - 1:0 (0:0)
Гол: Лагуардиа, 90 - 1:0

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Агиррегабириа, Эли, Ибаи Гомес, Пина, Ману Гарсия, Педраса (Бурги, 78), Гвидетти (Собрино, 70), Мунир.

"Леванте":  Оласабаль, Кабако, Луна, Педро Лопес, Родригес, Кампанья (Робер, 34), Лерма, Лукич, Моралес, Иви Лопес, Марти (Боатенг, 46).

Удаления: Родригес (29), Мунир (77).

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