"Алавес" взял в аренду Мунира
Форвард "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади стал игроком "Алавеса", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист перешел на правах годичной аренды. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован "Леванте".
Прошлый сезон Мунир провел в аренде в "Валенсии", где сыграл 36 матчей и забил 7 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|2
|6
|2
|Барселона
|2
|6
|3
|Леганес
|2
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|4
|5
|Реал Мадрид
|2
|4
|6
|Жирона
|2
|4
|7
|Леванте
|2
|4
|8
|Валенсия
|2
|4
|9
|Севилья
|2
|4
|10
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|11
|Эйбар
|2
|3
|12
|Бетис
|2
|3
|13
|Эспаньол
|2
|1
|14
|Хетафе
|2
|1
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|2
|1
|16
|Сельта Виго
|2
|0
|17
|Малага
|2
|0
|18
|Алавес
|2
|0
|19
|Вильярреал
|2
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0