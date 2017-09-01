"Алавес" взял в аренду Мунира

Форвард "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади стал игроком "Алавеса", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист перешел на правах годичной аренды. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован "Леванте".

Прошлый сезон Мунир провел в аренде в "Валенсии", где сыграл 36 матчей и забил 7 голов.

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