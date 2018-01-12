"Алавес" взял в аренду полузащитника "Эспаньола"

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"Алавес" взял в аренду полузащитника "Эспаньола"

"Алавес" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Эспаньола" Эрнана Переса.

Баскский клуб арендовал 28-летнего парагвайца до лета 2018 года. Другие детали сделки не разглашаются.

В этом сезоне Перес сыграл за "Эспаньол" всего 5 матчей, результативными действиями не отличался.

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