"Алавес" за первые пять туров Примеры не забил ни одного гола

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"Алавес" за первые пять туров Примеры не забил ни одного гола

"Алавес" установил антирекорд Примеры, сообщает OptaJose.

"Алавес" стал первой командой в истории Примеры, которая проиграла пять первых игр, при этом не забив ни одного гола.

В настоящее время "Алавес" занимает 19-е место в турнирной таблице.

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16 Эспаньол 5 5
17 Сельта Виго 5 4
18 Депортиво Ла-Корунья 5 4
19 Алавес 5 0
20 Малага 5 0
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