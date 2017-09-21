"Алавес" за первые пять туров Примеры не забил ни одного гола

"Алавес" установил антирекорд Примеры, сообщает OptaJose.

"Алавес" стал первой командой в истории Примеры, которая проиграла пять первых игр, при этом не забив ни одного гола.

В настоящее время "Алавес" занимает 19-е место в турнирной таблице.

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