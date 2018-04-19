"Алавес" – "Жирона" - 1:2 (обзор)

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"Алавес" – "Жирона" - 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 33-го тура чемпионата Испании между "Алавесом" и "Жироной" (1:2).

Видео: "Алавес" – "Жирона".

Не пропустите: Гарсия и Стуани принесли "Жироне" выездную победу над "Алавесом". | http://soccernews.ru

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