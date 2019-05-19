"Алавес" – "Жирона" - 2:1, "Уэска" – "Леганес" - 2:1, "Сельта" – "Райо Вальекано" - 2:2 (видеообзоры матчей)

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"Алавес" – "Жирона" - 2:1, "Уэска" – "Леганес" - 2:1, "Сельта" – "Райо Вальекано" - 2:2 (видеообзоры матчей)

Вашему вниманию представляются видеообзоры трёх матчей 38-го тура испанской Примеры.

"Алавес" – "Жирона" - 2:1 

"Уэска" – "Леганес" - 2:1 

"Сельта" – "Райо Вальекано" - 2:2

Не пропустите: "Жирона" вылетела в Сегунду после поражения от "Алавеса" и другие результаты 38-го тура Примеры. | http://soccernews.ru
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