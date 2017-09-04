Альба: "Болельщики слишком рано опасаются за результаты "Барселоны"

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Альба: "Болельщики слишком рано опасаются за результаты "Барселоны"Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба призвал не паниковать фанатов своего клуба заблаговременно.

"Болельщики высказывают свое мнение, друзья также говорят о клубе. Но реальность такова, что мы - клуб, о котором все говорят, хорошо или плохо. Критика должна присутствовать, когда заканчивается сезон, а показанные результаты являются не очень хорошими. Фанаты слишком рано высказывают свои опасения", - цитирует 28-летнего бека sport.es.

Напомним, Месси заблокировал трансфер Озила в "Барселону". | soccernews.ru

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