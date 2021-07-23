Альба, Бускетс и Роберто отказались снижать зарплаты

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Альба, Бускетс и Роберто отказались снижать зарплаты

Ветераны "Барселоны" отказываются идти на понижение зарплаты.

Как сообщает ESPN, клубу не удалось договориться о сокращении зарплат с Жорди Альбой, Серхио Бускетсом и Серхи Роберто.

Отмечается, что зарплата Бускетса составляет 16 миллионов евро за сезон, Альбы - 13 миллионов, Роберто - 10,5 миллиона.

Из-за большой зарплатной ведомости "Барса" не может зарегистрировать Лионеля Месси, Серхио Агуэро, Мемфиса Депая и Эрика Гарсию.

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