Альба: "Дембеле продемонстрировал очень высокий уровень игры в обороне"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба отметил игру Усмана Дембеле в матче с "Челси" (3:0).

"Он очень важный футболист, выполняет много оборонительной работы. Думаю, забитый гол придаст ему уверенности в собственных силах. В сегодняшней игре Дембеле продемонстрировал очень высокий уровень игры в обороне, это очень важно, поскольку тоже придает уверенности в себе" - приводит слова Альбы Sport.es.

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