Альба: "Если бы мы отставали от "Реала" на 19 очков, нас бы убили"
Защитник "Барселоны" Жорди Альба пообщался с журналистами после победы над "Реал Сосьедадом" в матче 19-го тура чемпионата Испании (4:2).
"Знаем, насколько тяжело здесь играть. Мы взяли три важных очка на стадионе, где давно не могли выиграть. Если бы мы отставали от "Реала" на 19 очков, нас бы убили. Это огромный отрыв, но мы не должны забывать, что мадридцы сражаются до последнего", - сказал он.
Напомним, что "Реал" занимает 4-е место и отстает от "Барселоны" на 19 очков. | http://soccernews.ru
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|19
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|3
|Валенсия
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|4
|Реал Мадрид
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|Вильярреал
|19
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|Севилья
|19
|29
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|Эйбар
|19
|27
|8
|Хетафе
|19
|26
|9
|Жирона
|19
|26
|10
|Сельта Виго
|19
|25
|11
|Атлетик Бильбао
|19
|25
|12
|Леганес
|17
|24
|13
|Бетис
|18
|24
|14
|Эспаньол
|19
|24
|15
|Реал Сосьедад
|19
|23
|16
|Леванте
|19
|18
|17
|Алавес
|19
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|19
|16
|19
|Малага
|19
|11
|20
|Лас Пальмас
|19
|11