Альба: "Если бы мы отставали от "Реала" на 19 очков, нас бы убили"

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Альба: "Если бы мы отставали от "Реала" на 19 очков, нас бы убили"Защитник "Барселоны" Жорди Альба пообщался с журналистами после победы над "Реал Сосьедадом" в матче 19-го тура чемпионата Испании (4:2).

"Знаем, насколько тяжело здесь играть. Мы взяли три важных очка на стадионе, где давно не могли выиграть. Если бы мы отставали от "Реала" на 19 очков, нас бы убили. Это огромный отрыв, но мы не должны забывать, что мадридцы сражаются до последнего", - сказал он.

Напомним, что "Реал" занимает 4-е место и отстает от "Барселоны" на 19 очков. | http://soccernews.ru

комментарии
Кристинка Анальду

А у Реала только я и я лучший во всем мире. Пох, что сто лет не забивал

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Мустафа

Все по заслугам и по факту

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Пьянь

В последний сезон Райкарда Барселона как раз закончила чемпионат с -19 от Реала и на третьем месте. И вот на это пепелище и пришел СуперПеп.

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Español

Правильно! Потому что это Барселона! У игроков и болельщиков есть чувство собственного достоинства и гордость.

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