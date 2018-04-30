Альба: "Если "Реал" не сделает нам коридор, это будет решение сверху"

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Альба: "Если "Реал" не сделает нам коридор, это будет решение сверху"Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба высказался о коридоре славы, который его команде отказывается делать мадридский "Реал" в предстоящем Эль Класико.

"Мы не можем повлиять на их решение. Мы уже проявляли к ним уважение ранее. Клубный чемпионат мира был турниром, в котором мы не принимали участия. Но на "Бернабеу", когда они выигрывали Ла Лигу, мы делали коридор. Если они не захотят сделать коридор сейчас, это произойдет потому, что такое решение придет сверху ", - цитирует 29-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, Рамос высказался о ситуации с коридором славы для "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии
квант

да только вот Барса Реалу отказалась делать коридор,а как дело коснулось их самих только и слышно что они белые и пушистые,а Реал как всегда в дурном свете )))))) такие юмористы в КАталонии просто жесть)))

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