Альба: "Хочу, чтобы "Реал" уступил "Ювентусу" в Лиге Чемпионов"

Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба высказался о противостоянии туринского "Ювентуса" и мадридского "Реала" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Каждый болельщик "Барсы" знает, что я хочу, чтобы "Реал" уступил "Ювентусу", - приводит слова 29-летнего бека "сине-гранатовых" Marca.

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