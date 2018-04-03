Альба: "Хочу, чтобы "Реал" уступил "Ювентусу" в Лиге Чемпионов"

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Альба: "Хочу, чтобы "Реал" уступил "Ювентусу" в Лиге Чемпионов"Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба высказался о противостоянии туринского "Ювентуса" и мадридского "Реала" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Каждый болельщик "Барсы" знает, что я хочу, чтобы "Реал" уступил "Ювентусу", - приводит слова 29-летнего бека "сине-гранатовых" Marca.

Не пропустите превью к матчу "Ювентус" - "Реал". | soccernews.ru

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