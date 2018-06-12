Альба: "Хотел бы избежать встречи с Месси на Чемпионате Мира"

Защитник сборной Испании Жорди Альба хотел бы избежать встречи с национальной командой Аргентины на Чемпионате Мира в России.

"Возможная встреча в четвертьфинале с Аргентиной и Месси? Я не хотел бы играть против них, правда, я знаю уровень Месси. Он способен выигрывать игры в одиночку, это была бы очень сложная игра для нас. Но я также очень верю в нашу команду, зная при этом, что любая команда может победить тебя. Аргентина - очень сильный соперник, но результат матча может быть самым непредсказуемым ", - цитирует 29-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, Кейлор Навас хотел бы встретиться в финале Чемпионата Мира с Испанией. | soccernews.ru