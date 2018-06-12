Альба: "Хотим иметь конкурентоспособную команду, а Гризманн - отличный игрок"

Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба высказался о возможном приходе в его клуб форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

" Гризманн - отличный игрок, который делает результат в своем клубе. Каждое лето с "Барсой" связывают много имен и трансферов... В конце концов, и клуб и игроки хотят иметь конкурентоспособную команду, чтобы претендовать сразу на три трофея ", - цитирует 29-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, Альба не хочет встречаться со сборной Аргентины на ЧМ. | soccernews.ru