Альба: "Хотим иметь конкурентоспособную команду, а Гризманн - отличный игрок"

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Альба: "Хотим иметь конкурентоспособную команду, а Гризманн - отличный игрок"Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба высказался о возможном приходе в его клуб форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Гризманн - отличный игрок, который делает результат в своем клубе. Каждое лето с "Барсой" связывают много имен и трансферов... В конце концов, и клуб и игроки хотят иметь конкурентоспособную команду, чтобы претендовать сразу на три трофея", - цитирует 29-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, Альба не хочет встречаться со сборной Аргентины на ЧМ. | soccernews.ru

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