Альба и Деулофеу готовы сыграть с "Реалом"

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Альба и Деулофеу готовы сыграть с "Реалом"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба и вингер Жерар Деулофеу готовы сыграть в матче 17-го тура испанской Примеры против "Реала".

Как сообщает Sport.es, оба футболиста имели проблемы с физическим состоянием, но уже восстановились и тренируются в общей группе.

Напомним, что матч "Реал" - "Барселона" состоится в субботу в 15:00 по московскому времени.

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