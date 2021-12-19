Альба испытывал дискомфорт в матче с "Эльче"

Фото: инстаграм Альбы/Автор неизвестен

Испанский защитник "Барселоны" Жорди Альба вновь получил небольшое повреждение, сообщает журналист Хави Мигель.

По информации источника, Альба закончил вчерашнюю игру с "Эльче" (3:2) с дискомфортом, однако он будет готов к игре против "Севильи" во вторник.

Отмечается, что сегодняшнюю тренировку испанец провел индивидуально.

В нынешнем сезоне Альба сыграл 12 матчей в Ла Лиге, в которых сумел отдал четыре голевые передачи.

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