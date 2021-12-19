Альба испытывал дискомфорт в матче с "Эльче"

Теги барселонатравмыжорди альба

Альба испытывал дискомфорт в матче с "Эльче"Фото: инстаграм Альбы/Автор неизвестен

Испанский защитник "Барселоны" Жорди Альба вновь получил небольшое повреждение, сообщает журналист Хави Мигель.

По информации источника, Альба закончил вчерашнюю игру с "Эльче" (3:2) с дискомфортом, однако он будет готов к игре против "Севильи" во вторник.

Отмечается, что сегодняшнюю тренировку испанец провел индивидуально.

В нынешнем сезоне Альба сыграл 12 матчей в Ла Лиге, в которых сумел отдал четыре голевые передачи.

Также не пропустите: Клопп рассказал о переговорах "Ливерпуля" с Салахом о новом контракте. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Ференцвароше" подтвердили грядущее назначение Черчесова

В "Ференцвароше" подтвердили грядущее назначение Черчесова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов