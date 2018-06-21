Альба: "Люди, разбирающиеся в футболе, не должны критиковать Месси"

Защитник сборной Испании Жорди Альба встал на защиту своего партнера по каталонской "Барселоне" и капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

" Я не понимаю критику, которую получает Лео, но, конечно же, я много чего не понимаю. Он - уникальный игрок, который явно делает свою сборную лучше. Любой, кто хорошо разбирается в футболе, не должен критиковать Лео. Но, разумеется, есть люди различного рода характера ", - цитирует 29-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, мама Месси рассказала об отношении сына к критике. | soccernews.ru