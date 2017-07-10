Альба: "Месси является лучшим футболистом в истории"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба прокомментировал продления контракта между клубом и нападающим Лионелем Месси.

"Месси является лучшим футболистом в истории. Продление контракта с ним это очень важная новость. В следующем сезоне мы постараемся выиграть все турниры, в которых будем принимать участие", – цитирует AS Альба.

Напомним, что 30-летний Месси подписал контракт с "Барселоной" до лета 2021 года и будет получать 62 миллиона евро в год.

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