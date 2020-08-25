Альба может оказаться в "Атлетико"
Мадридский "Атлетико" хочет заполучить защитника "Барселоны" Жорди Альбу, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, "матрасники" нуждаются в усилении левого фланга обороны, а кандидатура испанца интересна им уже не первый год.
При этом сам Альба не намерен покидать "Камп Ноу", хотя новый главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман на него не рассчитывает.
31-летний фулбек выступает за "Барсу" с 2012 года, сыграл 336 матчей, забил 17 голов и сделал 66 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14