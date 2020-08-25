Альба может оказаться в "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" хочет заполучить защитника "Барселоны" Жорди Альбу, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "матрасники" нуждаются в усилении левого фланга обороны, а кандидатура испанца интересна им уже не первый год.

При этом сам Альба не намерен покидать "Камп Ноу", хотя новый главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман на него не рассчитывает.

31-летний фулбек выступает за "Барсу" с 2012 года, сыграл 336 матчей, забил 17 голов и сделал 66 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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