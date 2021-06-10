Альба: "Мы почти подарили Суареса прямому конкуренту"
Фото: инстаграм Альбы
Защитник "Барселоны" Жорди Альба высказался о переходе Луиса Суареса в "Атлетико".
"Суарес многое дал "Барселоне", а мы его почти подарили прямому конкуренту, "Атлетико". И в итоге они чемпионы. Мне это не понравилось. Где вы найдете еще такого нападающего?
Сказано много всяких гадостей, вещей, не имеющих подтверждения. Атмосфера при Суаресе была прекрасной, он отлично вписывался в нашу команду и демонстрировал хорошую результативность", - приводит слова Альбы Cadena SER.
Суарес выступал за "Барсу" с 2014 по 2020 год. В составе клуба уругваец завоевал 13 трофеев.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14