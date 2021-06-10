Альба: "Мы почти подарили Суареса прямому конкуренту"

Теги барселонаатлетико мадриджорди альбалуис суарес

Альба: "Мы почти подарили Суареса прямому конкуренту"Фото: инстаграм Альбы

Защитник "Барселоны" Жорди Альба высказался о переходе Луиса Суареса в "Атлетико".

"Суарес многое дал "Барселоне", а мы его почти подарили прямому конкуренту, "Атлетико". И в итоге они чемпионы. Мне это не понравилось. Где вы найдете еще такого нападающего?

Сказано много всяких гадостей, вещей, не имеющих подтверждения. Атмосфера при Суаресе была прекрасной, он отлично вписывался в нашу команду и демонстрировал хорошую результативность", - приводит слова Альбы Cadena SER.

Суарес выступал за "Барсу" с 2014 по 2020 год. В составе клуба уругваец завоевал 13 трофеев.

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