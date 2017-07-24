Альба: "Надеюсь, что это не шутка от Пике"

Теги жорди альбажерар пикенеймарбарселонапсж

Альба: "Надеюсь, что это не шутка от Пике"Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба высказался о ситуации со своим одноклубником Неймаром, которого слухи активно связывают с французским ПСЖ.

"Мы должны спросить у Жерара относительно правдивости его заявления. Я не обсуждал ничего с Неймаром по этому поводу. Я не думаю, что это была шутка от ПикеНадеюсь, что нет", - приводит слова 28-летнего бека Mundo Deportivo.

Напомним, в ближайшее время Неймар объявит о принятом им решении. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов

Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов