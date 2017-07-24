Альба: "Надеюсь, что это не шутка от Пике"

Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба высказался о ситуации со своим одноклубником Неймаром, которого слухи активно связывают с французским ПСЖ.

" Мы должны спросить у Жерара относительно правдивости его заявления. Я не обсуждал ничего с Неймаром по этому поводу. Я не думаю, что это была шутка от Пике . Надеюсь, что нет ", - приводит слова 28-летнего бека Mundo Deportivo.

Напомним, в ближайшее время Неймар объявит о принятом им решении. | soccernews.ru