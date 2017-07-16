Альба назвал лучшее подписание "Барселоны" текущим летом

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Альба назвал лучшее подписание "Барселоны" текущим летомЗащитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба назвал лучшее подписание своего клуба в текущее трансферное окно.

"Является ли продление контракта с Месси лучшим подписанием для клуба? КонечноОн является уникальным игроком, он делает нас лучше. Он является лидером на поле и в раздевалке. Он является моим большим другом. Для всех нас это лучшее подписание, которое мог сделать клуб", - цитирует 28-летнего бека Mundo Deportivo.

Напомним, Месси, Суарес и Неймар не захотели видеть Нолито в "Барселоне". | soccernews.ru

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