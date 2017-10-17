Альба не поможет "Барселоне" в матче с "Олимпиакосом"



Защитник "Барселоны" Жорди Альба выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил повреждение на тренировке и пропустит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Олимпиакосом".

Также в заявку каталонцев на эту встречу не попали Арда Туран, Усман Дембеле, Рафинья и Томас Вермален и Алеиш Видаль.

Матч "Барселона" - "Олимпиакос" состоится 18 октября и начнется в 21:45 мск.

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