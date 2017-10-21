Альба не сыграет с "Малагой"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба не сыграет в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Малаги".

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок еще не восстановился после повреждения приводящей мышцы.

Матч "Барселона" – "Малага" состоится сегодня, 21 октября. Начало - в 21:45.

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