Альба: "Не верю, что Неймар перейдет в "Реал"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба считает, что нападающий ПСЖ Неймар не перейдет в "Реал".

"В футболе нет ничего невозможного, но я не верю в это. Я хорошо знаю Неймара и не думаю, что он станет игроком "Реала", - приводит слова Альбы Le10sport Альбу.

Ранее сообщалось, что бразилец является одной из главных трансферных целей "Реала" будущим летом.

Напомним, что 25-летний Неймар всего несколько месяцев назад перешел в ПСЖ из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

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