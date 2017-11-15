Альба: "Не верю, что Неймар перейдет в "Реал"

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Альба: "Не верю, что Неймар перейдет в "Реал"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба считает, что нападающий ПСЖ Неймар не перейдет в "Реал".

"В футболе нет ничего невозможного, но я не верю в это. Я хорошо знаю Неймара и не думаю, что он станет игроком "Реала", - приводит слова Альбы Le10sport Альбу. 

Ранее сообщалось, что бразилец является одной из главных трансферных целей "Реала" будущим летом.

Напомним, что 25-летний Неймар всего несколько месяцев назад перешел в ПСЖ из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Не пропустите: Каземиро надеется, что Неймар перейдёт в "Реал". | http://soccernews.ru

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