Альба: "Неймар прекрасный игрок, но благодаря его уходу у меня появилось больше пространства в атаке"

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Альба: "Неймар прекрасный игрок, но благодаря его уходу у меня появилось больше пространства в атаке"
Защитник "Барселоны" Жорди Альба заявил, что ему теперь удается лучше проявлять себя в атаке, благодаря уходу форварда Неймара в ПСЖ.

"Неймар является великолепным игроком, который ушел из "Барселоны" из-за мыслей, чувств и прочих обстоятельств. Но у нас хватает классных игроков, которые отлично делают свою работу. Благодаря уходу Неймара у меня появилось больше пространства в атаке и это мне очень нравится. Теперь я вновь чувствую уверенность в своих силах", - приводит слова Альбы Mundo Deportivo.

В этом сезоне 28-летний Альба провел за "Барселону" 14 матчей во всех турнирах и отдал 5 результативных передач.

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