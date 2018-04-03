Альба о возможном уходе Умтити: "Уважаю его выбор"

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Альба о возможном уходе Умтити: "Уважаю его выбор"Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба прокмментировал слухи, о возможном уходе из клуба его партнера по линии обороны Самюэля Умтити.

"Самюэль Умтити - игрок, который добился значительного прогресса с тех пор, как прибыл в "Барселону". Это игрок высокого уровня, который делает команду лучше. Это будет его личное решение, и я уважаю его выбор", - цитирует 29-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Умтити. | soccernews.ru

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