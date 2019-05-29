Альба - о выступлении "Барселоны": "Мы облажались"

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Альба - о выступлении "Барселоны": "Мы облажались"

Левый защитник "Барселоны" Жорди Альба дал оценку выступлению своей команды в сезоне 2018/19.

"Мы облажались. Команда была в шаге от требла, но не смогла выиграть его. Это очень тяжёлый момент для нас. Плохо это или хорошо, но люди избалованы нашими титулами, а чемпионство стоит многого. Нужно больше ценить победу в Примере. Почему считается, что сезон провален, если мы выиграли только один титул?" - приводит слова Альбы Mundo Deportivo.

Напомним, что "Барселона" проиграла "Валенсии" в финале Кубка Испании, а из Лиги Чемпионов вылетела от "Ливерпуля" на полуфинальной стадии.

30-летний Альба в текущем сезоне сыграл за "сине-гранатовых" 54 матча, забил 3 гола и сделал 17 ассистов.

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