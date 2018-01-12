Альба отдал седьмой голевой пас Месси в этом сезоне, больше всех остальных игроков

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Барселона" играет с "Сельтой".

В начале второго тайма каталонский клуб выигрывает со счетом 4:0.

Дублем в этом поединке отметился нападающий каталонского клуба Лионель Месси, которому оба раза ассистировал защитник Жорди Альба.

Альба ассистировал Месси в седьмой раз в этом сезоне, чаще всех остальных игроков.

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