Альба отдал восьмой голевой пас в Ла Лиге - больше всех остальных защитников

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Альба отдал восьмой голевой пас в Ла Лиге - больше всех остальных защитников

В матче 29-го тура чемпионата Испании "Барселона" играет с "Атлетиком" (2:0, первый тайм).

Счет в этой встрече открыл Пако Алькасер, которому ассистировал Жорди Альба.

Этот голевой пас стал для 28-летнего Альбы восьмым в Ла Лиге в этом сезоне. Он является лидером среди защитников по этому показателю.

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