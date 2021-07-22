Альба отказался идти на сокращение зарплаты в "Барселоне"

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Альба отказался идти на сокращение зарплаты в "Барселоне"

Фото инстаграм Жорди Альбы

Переговоры между руководством "Барселоны" и левым защитником Жорди Альбой о сокращении зарплаты не увенчались успехом.

По информации Barca Blaugranes, 32-летний футболист пока отказывается идти на уступки, хотя его партнёры по команде Лионель Месси, Жерар Пике, Серхи Роберто и Серхио Бускетс согласились помочь "блаугране".

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта намерен лично встретиться с испанским фулбеком, чтобы убедить его уменьшить текущий оклад.

В прошлом сезоне Альба сыграл за "Барсу" 49 матчей, забил 5 голов и сделал 15 ассистов.

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