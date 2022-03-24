Альба поделился мнением о будущем Мбаппе и Холанда
Фото: инстаграм Альбы\Автор неизвестен
Защитник сборной Испании и "Барселоны" Жорди Альба поделился мнением об игре и будущем нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
"Мбаппе потрясающий. У него есть скорость, он идеально прорывается по флангу, он хорошо видит поле. Его выступление против "Реала" было потрясающим.
Холанд хорошо держит мяч и у него тоже есть голевое чутье и скорость. Но играть за ПСЖ или "Боруссию" это не то же самое, что играть на "Сантьяго Бернабеу" и "Камп Ноу", - приводит слова испанца AS.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14