Альба поделился мнением о будущем Мбаппе и Холанда

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Защитник сборной Испании и "Барселоны" Жорди Альба поделился мнением об игре и будущем нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

"Мбаппе потрясающий. У него есть скорость, он идеально прорывается по флангу, он хорошо видит поле. Его выступление против "Реала" было потрясающим.

Холанд хорошо держит мяч и у него тоже есть голевое чутье и скорость. Но играть за ПСЖ или "Боруссию" это не то же самое, что играть на "Сантьяго Бернабеу" и "Камп Ноу", - приводит слова испанца AS.

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