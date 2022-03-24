Альба поделился мнением о Месси

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Альба поделился мнением о Месси

Фото: твиттер Альбы\Автор неизвестен

Защитник сборной Испании и "Барселоны" Жорди Альба поделился мнением о своем экс-одноклубнике, а ныне нападающем ПСЖ Лионеле Месси.

"После стольких лет в "Барселоне" ему было непросто уйти в ПСЖ. Непросто видеть его в другой форме.

Нет никаких сомнений, что на сегодняшний день Месси – лучший в мире. Он еще долго будет играть.

Хотел бы я его возвращения в "Барсу"? Да. Его я понимал лучше, чем любого другого игрока. Было бы здорово, я бы хотел, чтобы он играл в "Барсе", – сказал испанец.

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