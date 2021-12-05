Альба поделился мыслями после поражения от "Бетиса"
Фото: инстаграм Альбы/Автор неизвестен
Защитник "Барселоны" Жорди Альба прокомментировал поражение от "Бетиса" со счетом 0:1 в матче 16-го тура Ла Лиги.
"В первом тайме мы играли отлично. Соперник хорошо играет и прессингует, но у нас были явные шансы. Во втором тайме они забили, когда мы играли лучше. "Бетис" – прямой конкурент, а мы не смогли взять три очка. Нужно продолжать работать.
Впереди очень важный матч Лиги чемпионов для всех нас. Надеюсь, мы сможем пройти дальше.
"Барса" всегда обязана побеждать, особенно на своем поле. Мы этого не делаем. Чтобы выигрывать на выезде, мы тратим очень много сил. Я убежден, что мы перевернем ситуацию, воспримем идеи нового тренера.
Поражение – это шаг назад, ведь "Бетис" – прямой конкурент. Мы должны лишь работать и стараться прогрессировать. После этого хорошие результаты точно придут", – сказал Альба.
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