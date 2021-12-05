Альба поделился мыслями после поражения от "Бетиса"

Теги барселонабетисжорди альба

Альба поделился мыслями после поражения от "Бетиса"Фото: инстаграм Альбы/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жорди Альба прокомментировал поражение от "Бетиса" со счетом 0:1 в матче 16-го тура Ла Лиги.

"В первом тайме мы играли отлично. Соперник хорошо играет и прессингует, но у нас были явные шансы. Во втором тайме они забили, когда мы играли лучше. "Бетис" – прямой конкурент, а мы не смогли взять три очка. Нужно продолжать работать.

Впереди очень важный матч Лиги чемпионов для всех нас. Надеюсь, мы сможем пройти дальше.

"Барса" всегда обязана побеждать, особенно на своем поле. Мы этого не делаем. Чтобы выигрывать на выезде, мы тратим очень много сил. Я убежден, что мы перевернем ситуацию, воспримем идеи нового тренера.

Поражение – это шаг назад, ведь "Бетис" – прямой конкурент. Мы должны лишь работать и стараться прогрессировать. После этого хорошие результаты точно придут", – сказал Альба.

Также не пропустите: "Реал Мадрид" - единственная команда топ-5 лиг Европы, в которой уже два игрока забили 10+ голов в чемпионате. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Антон Миранчук высказался о своей травме

Антон Миранчук высказался о своей травме

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов