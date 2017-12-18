Альба: "Подходим к "Реалу" в хорошей форме"

Теги жорди альбабарселонареал мадрид

Альба: "Подходим к "Реалу" в хорошей форме"Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба высказался о предстоящем матче своей команды против мадридского "Реала".

"Посмотрим, что произойдет в субботу, но я думаю, что чемпионский коридор необходимо делать в турнирах, в которых мы принимали участие, а на клубном Чемпионате Мира не участвовали. Мы подходим к матчу в хорошей форме, но против "Реала" всегда сложно играть. Если мы даже и победим на "Бернабеу", я не исключаю Мадрид из чемпионской гонки, но это будет большой удар для них", - цитирует 28-летнего бека sport.es.

Напомним, о предстоящем Эль Класико высказался и Месси. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов