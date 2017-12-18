Альба: "Подходим к "Реалу" в хорошей форме"

Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба высказался о предстоящем матче своей команды против мадридского "Реала".

"Посмотрим, что произойдет в субботу, но я думаю, что чемпионский коридор необходимо делать в турнирах, в которых мы принимали участие, а на клубном Чемпионате Мира не участвовали. Мы подходим к матчу в хорошей форме, но против "Реала" всегда сложно играть. Если мы даже и победим на "Бернабеу", я не исключаю Мадрид из чемпионской гонки, но это будет большой удар для них", - цитирует 28-летнего бека sport.es.

Напомним, о предстоящем Эль Класико высказался и Месси. | soccernews.ru