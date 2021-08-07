Альба попрощался с Месси
Фото: инстаграм Альбы/Автор неизвестен
Защитник "Барселоны" Жорди Альба попрощался с Лионелем Месси, который покинул каталонский клуба.
"Какая привилегия – разделить эти девять сезонов вместе с тобой. Какие прекрасные моменты мы пережили и как преодолевали трудные моменты.
Мне посчастливилось увидеть твой первый гол в 2005 году против "Альбасете" на Камп Ноу, и я никогда не думал, что однажды у нас будет такой контакт – с первого взгляда мы поняли друг друга.
Ты не только величайший игрок в истории футбола, но и прекрасный человек. Друг, спасибо от всего сердца за все, что ты подарил клубу, за твою дружбу, за твою поддержку в темные дни, за прожитые великие моменты, которые навсегда останутся в нашей памяти.
Я желаю тебе и всей твоей семье всего наилучшего в новом приключении. Крепко обнимаю. Я люблю тебя, брат", – написал Альба в своем инстаграме.
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Стало известно, почему Месси не смог играть за "Барселону" бесплатно
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|Команда
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|19
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|Севилья
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
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|Леванте
|20
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|20
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