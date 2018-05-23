Защитник "Барселоны" Жорди Альба пожелал "Ливерпулю" победы в финале Лиги Чемпионов. В решающей игре турнира англичане сыграют против "Реала". Матч пройдет 26 мая.

"Я в прекрасных отношениях с игроками "Реала", особенно с Серхио Рамосом, с которым я давно знаком. Но при этом я хочу, чтобы они всегда проигрывали.

После прошлой победы "Реала" в Лиге Чемпионов я поздравил всех игроков, но сказал, что предпочитал их поражение. Надеюсь, в субботу "Ливерпуль" победит, и мне не придётся снова рассылать эти сообщения", - отметил он.

Читайте: Альба о возможном уходе Умтити: "Уважаю его выбор" | http://soccernews.ru