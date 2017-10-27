Альба приступил к тренировкам в общей группе

Защитник "Барселоны" Жорди Альба восстановился после травмы бедра, сообщает испанская пресса.

28-летний футболист уже приступил к тренировкам в общей группе и готов вернуться на поле в ближайшем поединке против "Атлетика", который состоится в субботу.

В этом сезоне Альба сыграл за "Барселону" 11 матчей и сделал 4 результативных передачи.

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