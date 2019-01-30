Альба продлит контракт с "Барселоной"

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Альба продлит контракт с "Барселоной"

Защитник Жорди Альба подписал новый контракт с "Барселоной", сообщает Cadena SER.

Соглашение будет действовать до 2024 года. О сделке будет объявлено после закрытия зимнего трансферного окна.

29-летний Альба перешел в каталонский клуб в 2014 году из "Химнастика" за 14 миллионов евро. В первом же сезоне за "Барселону" игрок стал чемпионом Испании.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 21 матче, отметился 1 голом и 9 ассистами.

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