Альба продлит контракт с "Барселоной"
Защитник Жорди Альба подписал новый контракт с "Барселоной", сообщает Cadena SER.
Соглашение будет действовать до 2024 года. О сделке будет объявлено после закрытия зимнего трансферного окна.
29-летний Альба перешел в каталонский клуб в 2014 году из "Химнастика" за 14 миллионов евро. В первом же сезоне за "Барселону" игрок стал чемпионом Испании.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 21 матче, отметился 1 голом и 9 ассистами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
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|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
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|13
|Реал Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
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|Леганес
|21
|23
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|Райо Вальекано
|21
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