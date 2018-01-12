Альба прокомментировал победу над "Сельтой"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба пообщался с журналистами после победы над "Сельтой" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (5:0). Напомним, что в первой игре команды сыграли вничью.

"Ничья в первом матче была опасным результатом, но мы справились. Боролись и смогли выйти в четвертьфинал.

Иметь Месси в команде - это роскошь. Думаю, у нас с ним отличная связь. Мы всегда ищем друг друга на поле и пытаемся дать друг другу лучшее", - сказал он. | soccernews.ru