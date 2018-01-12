Альба прокомментировал победу над "Сельтой"

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Альба прокомментировал победу над "Сельтой"Защитник "Барселоны" Жорди Альба пообщался с журналистами после победы над "Сельтой" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (5:0). Напомним, что в первой  игре команды сыграли вничью.

"Ничья в первом матче была опасным результатом, но мы справились. Боролись и смогли выйти в четвертьфинал. 

Иметь Месси в команде - это роскошь. Думаю, у нас с ним отличная связь. Мы всегда ищем друг друга на поле и пытаемся дать друг другу лучшее", - сказал он.  | soccernews.ru

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