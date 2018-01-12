Альба прокомментировал победу над "Сельтой"
Защитник "Барселоны" Жорди Альба пообщался с журналистами после победы над "Сельтой" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (5:0). Напомним, что в первой игре команды сыграли вничью.
"Ничья в первом матче была опасным результатом, но мы справились. Боролись и смогли выйти в четвертьфинал.
Иметь Месси в команде - это роскошь. Думаю, у нас с ним отличная связь. Мы всегда ищем друг друга на поле и пытаемся дать друг другу лучшее", - сказал он. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Негостеприимные "пенсионеры": "Челси" потирает руки перед матчем с "Лестером"
-
Шанс для места в истории: "Эйбар" попробует впервые обыграть "Атлетико" в Примере
-
"Бавария" обыграла "Байер" в Леверкузене
-
"Барселона" - первый клуб в истории, чей состав достиг стоимости в миллиард евро
-
Гвардиола в четвертый раз подряд признан тренером месяца в АПЛ
Лента новостей
-
"Сассуоло" намерен подписать экс-защитника "Рубина"
-
"Наполи" ждёт ответ от Верди
-
Караваев может оказаться в московском "Динамо"
-
Наби Кейта близок к переходу в "Ливерпуль"
-
"Ювентус" проявляет интерес к нападающему из КДНР
-
Новичок "Барселоны" Мина получил имя в честь героя мультфильма
-
Рюдигер высказался о безголевой серии Мораты
-
Спиридон возглавил сборную Молдовы
-
"Атлетико" может заменить Гризманна звездой Серии А
-
"Арсенал" готов отпустить Санчеса в "Манчестер Юнайтед" при одном условии
-
Боккетти: "Если все будут говорить, что "Локомотив" уже чемпион, мы не должны останавливаться"
-
"Реал" и ПСЖ поборются за ключевого игрока "Ромы"
-
"Сток Сити" определился с новым главным тренером
-
Батшуайи близок к переходу в "Севилью"
-
ПСЖ контактирует с представителями Канте
-
Президент "Лацио" может возглавить Федерацию футбола Италии
-
"Шахтёр" продлил контракт с Фредом
-
Рибери: "Хочу остаться в "Баварии" на как можно более длительный срок"
-
Венгер не собирается покидать "Арсенал"
-
Раньери прокомментировал несостоявшийся трансфер Моуры в "Нант"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11