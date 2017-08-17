Альба: "Реал" был лучше в обоих матчах"

Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба подвел итоги матчей своей команды за Суперкубок Испании против мадридского "Реала".

"Это правда, что мы вчера терпели, но впереди у нас - много времени, нам есть над чем работать и мы обязательно улучшим нашу игру и проведем хороший сезон. Мы изо всех сил пытались владеть мячом, их прессинг был очень интенсивным, мы улучшили свою игру во втором тайме, но я думаю, что "Реал" был лучше нас в обоих матчах", - цитирует 28-летнего бека Marca.

Напомним, Пике признал превосходство "Реала". | soccernews.ru