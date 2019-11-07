Альба рискует пропустить около месяца

Левый защитник "Барселоны" Жорди Альба получил рецидив старого повреждения бедра, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, из-за проблем со здоровьем футболист может пропустить от четырёх до пяти недель.

Напомним, что испанский фулбек травмировался во время игры Лиги Чемпионов против "Славии" (0:0).

В текущем сезоне 30-летний Альба сыграл за "Барсу" 9 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Не пропустите: Месси одобрил назначение Гальярдо на пост главного тренера "Барселоны". | http://soccernews.ru