Альба рискует пропустить около месяца

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Альба рискует пропустить около месяца

Левый защитник "Барселоны" Жорди Альба получил рецидив старого повреждения бедра, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, из-за проблем со здоровьем футболист может пропустить от четырёх до пяти недель.

Напомним, что испанский фулбек травмировался во время игры Лиги Чемпионов против "Славии" (0:0).

В текущем сезоне 30-летний Альба сыграл за "Барсу" 9 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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