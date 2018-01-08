Альба: "С Дембеле еще не соревновались, но, думаю, он - быстрее меня"

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Альба: "С Дембеле еще не соревновались, но, думаю, он - быстрее меня"Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба высказался о своем партнере по команде Усмане Дембеле.

"Он играет обеими ногами, поэтому мы не знаем - левша он или правша. И хотя мы еще не соревновались, я думаю, что он - быстрее меня. Он - очень молод, и нам нужно быть терпеливыми. Но я думаю, что он может дать нам очень многое", - цитирует 28-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, вчера "Барселона" разгромила "Леванте". | soccernews.ru

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