Альба: "С Дембеле еще не соревновались, но, думаю, он - быстрее меня"

Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба высказался о своем партнере по команде Усмане Дембеле.

" Он играет обеими ногами, поэтому мы не знаем - левша он или правша. И хотя мы еще не соревновались, я думаю, что он - быстрее меня. Он - очень молод, и нам нужно быть терпеливыми. Но я думаю, что он может дать нам очень многое ", - цитирует 28-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, вчера "Барселона" разгромила "Леванте". | soccernews.ru