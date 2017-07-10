Альба: "Счастлив новому вызову"

Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба высказался о приходе в команду нового главного тренера в лице Эрнесто Вальверде.

"Я хочу играть как можно больше при Вальверде. С ним все начинают с нуля, поэтому я счастлив новому вызову, который ждет нас впереди. Мы хотим выиграть все титулы в этом сезоне", - приводит слова 28-летнего бека goal.com.

Напомним, Альба назвал Месси лучшим игроком в истории футбола. | soccernews.ru