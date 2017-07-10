Альба: "Счастлив новому вызову"

Теги жорди альбабарселонаэрнесто вальверде

Альба: "Счастлив новому вызову"Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба высказался о приходе в команду нового главного тренера в лице Эрнесто Вальверде.

"Я хочу играть как можно больше при Вальверде. С ним все начинают с нуля, поэтому я счастлив новому вызову, который ждет нас впереди. Мы хотим выиграть все титулы в этом сезоне", - приводит слова 28-летнего бека goal.com.

Напомним, Альба назвал Месси лучшим игроком в истории футбола. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Официально: Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов