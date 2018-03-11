Альба сделал девять ассистов в этом сезоне, больше чем любой другой защитник из Ла Лиги

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Альба сделал девять ассистов в этом сезоне, больше чем любой другой защитник из Ла Лиги

Защитник "Барселоны" Жорди Альба сделал результативную передачу на Луиса Суареса в матче 28-го тура чемпионата Испании против "Малаги".

Таким образом, в активе 28-летнего фулбека уже 9 ассистов во всех турнирах текущего сезона. Как сообщает Opta, это лучший показатель среди всех защитников Ла Лиги. 

Не пропустите: Луис Суарес забивал всем командам Ла Лиги, с которыми играл. | http://soccernews.ru

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