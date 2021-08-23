Альба согласился на снижение зарплаты

Фото: инстаграм Альба/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жорди Альба достиг соглашения с клубом о корректировке зарплаты, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, одна часть его зарплаты будет уменьшена, а другая в отсрочку.

Официально договор еще не подписан, но соглашение уже окончательно достигнуто.

Также Фернандо Поло отмечает, что Понижение зарплаты Альбы составит 25%, также Жорди согласился отсрочить часть своей зарплаты к 2024 году.

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