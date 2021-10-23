Альба сыграет в "Эль Класико" на уколах

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Альба сыграет в "Эль Класико" на уколахФото: инстаграм Альбы/Автор неизвестен

Испанский защитник "Барселоны" Жорди Альба намерен приложить все усилия, чтобы сыграть против мадридского "Реала".

Как сообщает Хави Мигель, испанец принял решение сделать укол, чтобы иметь возможность сыграть в "Эль Класико" с минимальным возможным дискомфортом.

По информации источника, сегодня он тренировался индивидуально, но завтра будет тренироваться в общей группе.

Матч между "Барселоной" и "Реалом" состоится в воскресенье, 24 октября. Начало встречи запланировано на 17:15 (мск).

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