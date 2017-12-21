Альба вернулся в общую группу

Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба вернулся к занятиям в общей группе, информирует El Mundo Deportivo.

Так, сегодня 28-летний бек "сине-гранатовых" работал на тренировке своей команды наравне со своими одноклубниками, поэтому вполне вероятно, что он сможет принять участие в субботнем матче Ла Лиги против мадридского "Реала".

Напомним, Иньеста высказался о своем будущем. | soccernews.ru